Pazar gününden itibaren yeni sınır kontrolü geliyor

Fransa'da sınırlar daralıyor

2024 Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında Paris'te düzenlenecek ve toplam maliyetinin yaklaşık 8 milyar avro olduğu tahmin ediliyor.

Bu oyunlarda, 204 ülkeden 10 bin 500 sporcu madalya için yarışacak. Organizasyonda 32 branşta toplam 329 etkinlik gerçekleştirilecek. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yer alan karate ve beyzbol branşları bu kez yer almazken, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk kez breakdans branşı yer alacak.

Paris, daha önce 1900 ve 1924 yıllarında Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmıştı ve 2024 yılında Olimpiyatlar yeniden Paris'e dönüyor. Türkiye'den 18 spor dalında 54 kadın ve 48 erkek olmak üzere toplam 102 sporcu Olimpiyatlar için kota aldı. Paris Olimpiyatları'nda 329 madalya yarışması düzenlenecek. Dünyanın gözü, 2024 Olimpiyat Oyunları için Fransa'nın başkenti Paris'e çevrilmiş durumda ve organizasyon için hazırlanan 34 farklı tesis sporcuları bekliyor.

SINIRLARA EKSTRA KONROL GELİYOR

Olimpiyat oyunları nedeniyle Fransa'da ekstra güvenlik önlemleri hayata geçirilecek.

Beş haftalık sınır kontrolleri Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bitiminden sonra sona ermişti ancak PAris 2024 için yeniden güvenlik artıtılacak.

Fransa'ya yönelik kontroller, Olimpiyat Oyunları nedeniyle 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında uzatılacak.

Avusturya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Polonya'ya yönelik kontroller de devam edecek.

Yalnızca Danimarka ve Benelüks ülkelerine yönelik kontroller gevşetilecek.