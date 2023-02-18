18 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamayacak

Sahil güvenlik ekiplerince yapılacak çalışma dolayısıyla yarın (19 Şubat Pazar) İstanbul'da 07.00-08.45 saatleri arasındaki Kadıköy- Karaköy- Eminönü vapur seferleri yapılamayacak.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 21:21
Takip Et

Pazar sabahı İstanbulda bazı vapur seferleri yapılamayacak

İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamayacak
+
Aa
-

Şehir Hatları AŞ, 19 Şubat Pazar günü İstanbul'da bazı vapur seferlerinin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması dolayısıyla yarın 07.00-08.45 saatlerindeki Kadıköy-Karaköy-Eminönü vapur seferleri yapılamayacak.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, yarın 07.00 ile 08.45 saatleri arasında Sahil Güvenlik ekiplerince Yeni Kadıköy İskelesi çevresinde dalgıç çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.

SEFER DUYURULARINI TAKİP ETMELERİ İSTENDİ

Açıklamada, söz konusu çalışma nedeniyle bu saatler arasındaki Kadıköy-Karaköy-Eminönü vapur seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

Diğer seferlerde de anlık iptal ve gecikmelerin yaşanabileceği belirtilen açıklamada, yolcuların planlarının aksamaması için iptal sefer duyurularını takip etmeleri gerektiği bildirildi. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
1
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
2
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
3
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
4
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
5
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
﻿Ruslardan Kahramanmaraş depremi için şok iddia: İki gün önce tespit edildi
6
﻿Ruslardan Kahramanmaraş depremi için şok iddia: İki gün önce tespit edildi
﻿Ruslardan Kahramanmaraş depremi için şok iddia: İki gün önce tespit edildi
﻿Beşiktaş'a Chelsea'den flaş transfer
7
﻿Beşiktaş'a Chelsea'den flaş transfer
﻿Beşiktaş'a Chelsea'den flaş transfer
﻿Fenerbahçe Karagümrük maçında 6 gol
﻿Fenerbahçe Karagümrük maçında 6 gol
﻿Fenerbahçe Karagümrük maçında 6 gol
﻿Tayland arama kurtarma ekibini Başbakan Prayut karşıladı
﻿Tayland arama kurtarma ekibini Başbakan Prayut karşıladı
﻿Tayland arama kurtarma ekibini Başbakan Prayut karşıladı
﻿Manchester City zirve yarışında yara aldı
﻿Manchester City zirve yarışında yara aldı
﻿Manchester City zirve yarışında yara aldı
﻿Ligden çekilen Gaziantep Mustafa Eskihellaç'ı gönderdi
﻿Ligden çekilen Gaziantep Mustafa Eskihellaç'ı gönderdi
﻿Ligden çekilen Gaziantep Mustafa Eskihellaç'ı gönderdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.