Pazarcı aileler birbirine girdi. Taşlı sopalı kavga çıktı

Kaynak: İHA
Pazarcı aileler birbirine girdi. Taşlı sopalı kavga çıktı

İstanbul Halkalı’da iki aile arasında abartılı egzoz sesi nedeniyle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. İki aile taş ve sopalarla birbirine girdi.

Halkalı'da pazarcı iki aile arasında abartı egzoz sesi yüzünden yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birbirine sopalarla saldıran taraflara polis müdahale etti. Kavgada bir polis memuru kafasına sert bir cisim isabet etmesi sonucu yaralanırken, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre pazarcı olan iki aile arasında abartı egzoz sesi yüzünden tartışma meydana geldi. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine sopa ve sert cisimlerle saldırmaya başladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmak için yoğun çaba sarf etti.

Yaşanan kavga sırasında tarafları ayırmaya çalışan bir polis memuru, kafasına sert bir cisim isabet etmesi sonucu yaralandı. Olayla sonrası 7 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili çalışma sürüyor.

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