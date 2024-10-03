Pazarcı branda gererken kafa üstü düştü

Yunusemre Mahallesi 8. Sokak'ta bulunan sebze meyve pazarında yarın açılacak küçükbaş hayvan festivaline katılan bir firmanın çalışanı Hüseyin Ö. (28), pazar girişinde firmasına ait brandayı çıktığı iskeleye çıkarak asmaya başladı.

Dengesini kaybeden genç, yaklaşık 5 metre yükseklikten kafa üstü yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.