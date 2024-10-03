Pazarcı branda gererken kafa üstü düştü

Kaynak: İHA
Pazarcı branda gererken kafa üstü düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda pazar yerine branda kurarken 5 metre yükseklikten kafa üstü düşen işçi ağır yaralandı.

Yunusemre Mahallesi 8. Sokak'ta bulunan sebze meyve pazarında yarın açılacak küçükbaş hayvan festivaline katılan bir firmanın çalışanı Hüseyin Ö. (28), pazar girişinde firmasına ait brandayı çıktığı iskeleye çıkarak asmaya başladı.

aw300322-01.jpg

Dengesini kaybeden genç, yaklaşık 5 metre yükseklikten kafa üstü yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

aw300322-04.jpg

Son Haberler
Kayserispor’da yeni hedef Sinan Kaloğlu
Kayserispor’da yeni hedef Sinan Kaloğlu
Böyle geldiler
Böyle geldiler
Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı
Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı
Eğirdir Gölü için 9 maddelik eylem planı
Eğirdir Gölü için 9 maddelik eylem planı
Beşiktaş deplasman yasağına itiraz edecek
Beşiktaş deplasman yasağına itiraz edecek