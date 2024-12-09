Pazarcıdan itiraf: Kırık yumurta var mı diye soruyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, İstanbul Küçükçekmece’de bir pazarı ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Karabat'ın “Emekli maaşı da bir asgari ücret olsun” sözleri üzerine pazarda yumurta satan esnaf, “Asgari ücreti geçmesi lazım. Adam 40 sene emek vermiş, 12 bin lira para alıyor. Emekli geçerken bakıyor, ‘Kırık yumurta var mı’ diye soruyor” dedi.

PAZARCIDAN “ASGARİ ÜCRET EN AZ 30, 30 YOKSA BİZ YOKUZ” SLOGANI

Asgari ücretin 2025 yılının ilk altı ayı için 30 bin lira olmasını talep ettiklerini belirten Karabat, “İkinci ayda bunun tekrar gözden geçirilip güncellenmesini istiyoruz. Türkiye’nin büyüdüğünü iddia ediyorlar. Türkiye büyüyorsa asgari ücretli de emekli de bu büyümeden kendi payını artarak almalı. Oysa biliyoruz ki asgari ücretin değeri hızla düşüyor, gerektiği kadar pay almıyor. Yoksulluk sınırının çok altında asgari ücretliler maaş alıyorlar. ‘Asgari ücret en az 30, 30 yoksa biz yokuz’ diyoruz.” şeklinde konuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat balıkçı tezgahı önünden geçerken "Asgari ücret 30,30 yoksa biz yokuz" sloganı yükseldi.

“EMEKLİ KIRIK YUMURTA SORUYOR”

Karabat'ın “Emekli maaşı da bir asgari ücret olsun” sözleri üzerine pazarda yumurta satan esnaf, “Asgari ücreti geçmesi lazım. Adam 40 sene emek vermiş, 12 bin lira para alıyor. Emekli geçerken bakıyor, ‘Kırık yumurta var mı’ diye soruyor.”

"Çocukların canı çekmesin diye gözlerini kapatıp geçiyorlar”