Pazardaki peynirde büyük tehlike ortaya çıktı. Bakanlık uyardı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen üreticileri 2 Ekim’den itibaren anlık olarak yayınlamaya başlamıştı. Bakanlık şimdi ise tarım ve gıda ürünlerine yönelik vatandaşların şimdiye kadar yanlış bildiği konuları açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kaynağı bilinmeyen ve pazar tezgâhlarında satılan taze peynirleri satın alınmaması konusunda uyarıda bulunması dikkat çekti.

DENETİMLER YAPILDI

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye atabilecek şekilde taklit ve tağşiş yapılan gıdaların listesini paylaşmıştı. Bakanlık, 56 farklı üründe bozulma ve uygunsuzluk belirlerken 463 ürünün ise taklit ve tağşiş yapıldığı netleşti. Gıdalarda tekstil boyası kullanımı ve ilaç etken maddesi gibi uygunsuzluklar belirlemişti.

BAKANLIKTAN ‘ALINMAMALI’ UYARISI

Vatandaşlardan gelen soruları cevaplayan Tarım ve Orman Bakanlığı, bu sefer de mutfaktaki sağlıksız gıda ürünleriyle ilgili kritik uyarıları paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, peynir yapılan süt, başta brusella olmak üzere bazı hastalık etmeni taşıyan hayvanlardan elde edilmişse, bu hastalık etmeni mikroorganizmalar peynire geçtiği belirtildi. Ayrıca kaynağı bilinmeyen ve pazar tezgâhlarında satılan taze peynirleri satın alınmamasının altı çizildi.

UZMAN İSİMDE TEHLİKEYİ İŞARET EDİYOR

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, pazar tezgahında, yol kenarında 'taze', 'doğal' gibi ibarelerle satılan süt, peynir ve yoğurdun uygun ortamda muhafaza edilmemesi nedeniyle oluşan bakterilerin, ölümle sonuçlanabilecek rahatsızlıklara yol açabileceğini belirtmişti.