Pazarın en pahalısı belli oldu

İlkadım ilçesinin en kalabalık halk pazarı olan Modern Pazarı'nda en düşük fiyatlı sebze olarak kilosu 15 TL'den satılan pırasa öne çıkarken, en yüksek fiyatlı sebze ise geçen haftaya göre 30 TL daha ucuzlayarak kilosu 120 TL olan kıl biber oldu. Meyve fiyatları ise 25 TL ile 70 TL arasında değişiyor.

Pazarda satışa sunulan sebzelerin ortalama fiyatları şu şekilde:

- Soğan: kilo 15 TL

- Patates: kilo 17,5 TL

- Karnabahar: tane 10 TL

- Ispanak: baş 20 TL

- Domates: kilo 35 TL

- Salata: kilo 35 TL

- Patlıcan: kilo 50 TL

- Dolmalık kabak: kilo 25 TL

- Çarliston biber: kilo 50 TL

- Kapya biber: kilo 70 TL

- Kıl biber: kilo 120 TL

- Pazı: bağ 10 TL

- Havuç: kilo 20 TL

- Kelem: tane 30 TL

- Brokoli: bağ 25 TL

- Marul: bağ 30 TL

- Roka: bağ 10 TL

- Kinzi: bağ 15 TL

- Taze soğan: bağ 15 TL

- Maydanoz: bağ 10 TL

- Dolmalık biber: kilo 60 TL

- Brüksel lahanası: kilo 50 TL

- Pırasa: kilo 15 TL

Satışa sunulan meyvelerde ise ortalama fiyatlar şu şekilde:

- Portakal: kilo 25 TL

- Mandalina: kilo 30 TL

- Muz: kilo 50 TL

- Çilek: kilo 70 TL

- Ayva, nar, armut: 50 TL

- Elma: kilo 25 TL