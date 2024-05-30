Pazartesi gecesi kaybolan çoban Mustafa Coşkun hâlâ bulunamadı

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ



Pazartesi gecesi koyun sürülerini otlatmak için Karagöl yaylasına götürmek üzere yola çıkan çoban Mustafa Coşkun'dan bir daha haber alınamadı. Sabahın erken saatlerinde başlayan arama çalışmalarında henüz Coşkun'a ulaşılamadı.

"GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI"

Alınan bilgilere göre, Kabadüz ilçesine bağlı Araptamı obası ile Giresun iline bağlı Keşkaya obası sınırında bulunan diğer çobanlar, Pazartesi akşamı Mustafa Coşkun'a ulaşamayınca durumu güvenlik güçlerine ihbar etti. Salı sabahı erken saatlerde başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Ancak, şu ana dek kayıp çoban Mustafa Coşkun’dan hala bir iz bulunamadı.

"AİLESİ VE ARKADAŞLARI İYİ HABER BEKLİYOR"

Samsun'un Bafra ilçesinden olduğu öğrenilen Mustafa Coşkun’un kaybolması üzerine bölgede yoğun bir arama faaliyeti gerçekleştiriliyor. Yetkililer, Coşkun'u gören veya hakkında bilgi sahibi olanların güvenlik güçlerine ihbar etmesini talep etti. Arama çalışmalarını endişeyle takip eden ve sonucunu merakla bekleyen ailesi ve arkadaşları, Coşkun'dan gelecek iyi haberleri bekliyor.