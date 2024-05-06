Pazartesi sendromu öldürüyor mu? Uzmanlar açıkladı

Pazar gününden itibaren başlayan ve insanların yaşam kalitesini düşüren Pazartesi sendromunun, tehlikeli sağlık sorunlarına yol açtığı bilinmekte.

Yapılan son çalışmalar, bu sendromun kalp ve damar hastalıklarına sebep olabileceğini gösterdi.

Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Erol Özmen, pazartesi sendromunun, depresyon ve anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıkların yanı sıra, kalp ve damar sistemi hastalıklarına da neden olabileceğini belirtti.

Özmen, kaygılı ve depresyona meyilli bireylerde bu sendromun daha yaygın görülebileceğine dikkat çekerek, "Ancak, bu özelliklere sahip olmayan kişilerde de pazartesi sendromu gözlenebilir. Eğer bu durum yaşanır ve uygun bir tedavi uygulanmazsa, kişide depresyon, anksiyete bozukluğu ve hatta kalp damar hastalıkları gibi stresle ilişkili sağlık sorunları ortaya çıkabilir" dedi.

Psikolog Berk Karaoğlu ise pazartesi sendromuyla ilgili şu önerilerde bulundu:

"Haftanın ilk iş günü olması nedeniyle, genellikle 2-3 günlük tatillerden sonra da karşılaştığımız bu durum, keyif aldığımız tatilin sona ermesi ve iş hayatının getirdiği sorumluluklarla yüzleşme zorunluluğundan kaynaklanır. Pazar günleri, haftalık hazırlıkların yoğun olduğu bir gün olup, yetişkinler için de değişmez bir gerçektir. Pazar günü, pazartesiye yetiştirilmesi gereken işler ve ev işleri gibi birçok görev vardır. Bu nedenle, Pazar günü yaşanan bu kısa süreli stresi, diğer günlere yayarak azaltabilir ve beklenti kaygısını minimize edebilirsek, hem Pazar gününü hem de pazartesi gününü daha rahat ve huzurlu geçirebiliriz. Ancak, pazartesi sendromu sadece tek bir faktöre bağlı değildir; kişilik özellikleri, iletişim, iş yerindeki ilişkiler gibi birçok faktör bu durumu etkileyebilir. Eğer her hafta bu durumu yaşıyor ve kendinizi sürekli olarak mutsuz hissediyorsanız, psikolojik destek almanız faydalı olacaktır."



PAZARTESİ SENDROMU NEDİR?

Pazartesi sendromu, haftanın ilk iş gününde yaşanan kaygı, endişe, stres ve mutsuzluk duygusudur.

Pazar günü serbest zaman geçirdikten sonra, pazartesi gününe ve hafta boyunca üstlenilmesi gereken sorumluluklara dönüş, bu duyguların tetiklenmesine neden olur. Bu durum, bireylerin pazartesi gününe dair olumsuz algılarını pekiştirebilir.

HERKESE PAZARTESİ SENDROMU OLUR MU?

Pazartesi sendromu herkes tarafından yaşanabilir. Yaş, cinsiyet, eğitim ve meslek gibi faktörler, pazartesi gününe karşı olumsuz duygular beslenmesine ve bu günle ilgili negatif algıların oluşmasına katkıda bulunabilir.

PAZARTESİ SENDROMU TEDAVİ EDİLMELİ Mİ?

Pazartesi sendromu her zaman profesyonel yardım gerektirmez. Ancak, sürekli olarak olumsuz duygular yaşanıyorsa ve başa çıkma stratejileri işe yaramıyorsa, uzman bir desteğe başvurmak gerekebilir.

PAZARTESİ SENDROMU NASIL ATLATILIR?

Pazartesi sendromunun sebepleri kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Öncelikle, pazartesi günleri neden bu şekilde hissettiğinizi tanımlamalı ve bu duyguların nedenlerini ve sürelerini anlamaya çalışmalısınız. Eğer pazartesi sendromu ile başa çıkma stratejileri işe yaramıyorsa, bir uzmana danışmanız önerilir.