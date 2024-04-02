Pearl Harbor’un yaşayan son gazisi 102 yaşında öldü

İkinci Dünya Savaşı’nda Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetlerinin 7 Aralık 1941 sabahı ABD’ye bağlı Hawai’nin Oahu Adası’nda bulunan Pearl Harbor askeri üslerine karşı düzenlediği ve ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'na girmesine neden olan sürpriz saldırıdan hayatta kalan son kişi Lou Conter, Pazartesi günü öldü. Yaşayan son Pearl Harbor gazisi 102 yaşındaydı.

Japonların Pearl Harbor'daki USS Arizona savaş gemisini bombalamasında 1.177 denizci ve deniz piyadesi ölmüştü. Bu sayı, ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’nda verdiği 2.403 zayiatın neredeyse yarısına tekabül ediyor. Conter, USS Arizona gemisinden sağ kurtulan 335 deniz subayından hayatta kalan son kişiydi.

Conter’ın kızı Louann Daley, ABD Donanması'nda yaklaşık otuz yıl görev yapan babasının, kalp yetmezliğinin ardından Kaliforniya Grass Valley'deki evinde hayata gözlerini yumduğu açıklamasında bulundu.

18'inde askere alınan Conter, USS Arizona'da levazım subayıydı ve Japon uçakları Pazar sabahı saat 8'den hemen önce Hawaii'deki ABD limanına bomba attığında ana güvertede bulunuyordu.

Hayatı boyunca Pearl Harbor’da yaşadıklarını pek çok kez anlatmış ve yaşadıklarını "The Lou Conter Story" adlı bir otobiyografi kitabında ölümsüzleştirmişti. 2008 yılında ABD Kongre Kütüphanesi’nin başlattığı sözlü tarih çalışmaları kapsamında Conter, Pearl Harbor Saldırısı hakkında uzunca bir röportaj vermiş ve mülakatın tamamı kayda alınmıştı.

Conter, Pearl Harbor’daki Japon saldırısından kurtulduktan sonra uçuş okuluna gitti. Buradaki eğitimini tamamladıktan sonra ABD Donanması’nın gece boyunca pike bombardımanı yapan siyah renkli uçaklardan oluşan Black Cats Filosu’nun önemli bir parçası oldu.

Pearl Harbor gazisi, 1943'te Papua Yeni Gine yakınlarında mürettebatıyla birlikte vurularak düşürülen uçağın da içindeydi. Mürettebatı ile birlikte denize düşen Conter, bir yardım uçağının gelip onlara cankurtaran botu indirmesine kadar suda, köpekbalıklarıyla dalaşa dalaşa saatler geçirmişti.

Hayatta kalma içgüdüsü Conter'ı 1950'lerin sonunda Donanma'nın ilk SERE (Hayatta kalma, kaçma, direnme ve kurtulma) subayı olmaya itti. Conter, yaklaşık on yıl boyunca sürdürdüğü bu görevde, Donanma mensuplarına savaş esiri olarak alınmaları da dahil olmak üzere farklı savaş senaryolarında nasıl hayatta kalabilecekleri konusunda eğitim verdi.

Conter, 28 yıllık hizmetinin ardından 1967 yılında Donanma'dan emekli oldu.

Yıllar boyunca her 7 Aralık'ta Donanma tarafından düzenlenen Pearl Harbor Anma Törenlerinin düzenli onur konuğu oldu.

Conter birkaç yıl önce KCRA 3'e verdiği demeçte "Çoğumuza kahraman diyorlar ama ben her zaman kahraman olmadığımızı söyledim. Kahramanlar o gün orada hayatlarını kaybedenlerdir. Onlar her şeylerini verdiler" diye konuşmuştu.