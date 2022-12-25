6 yaşındaki çocuğun istismarının yaşandığı tarikatın müridi hayatını kaybeden gazeteciyi hedef aldı

Halk Tv Youtube koordinatörü Uğur Yanıkel, Beşiktaş’ta bir sokakta baygın halde bulundu. Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne kaldırılan Yanıkel, kurtarılamadı. Yanıkel’in kesin ölüm nedeni otopsi raporu sonucunda ortaya çıkacak. Yankıel, Okmeydanı Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından Ardahan’da son yolculuğuna uğurlandı.

TARİKATÇI FURKAN MUSLU HEDEF ALDI

Furkan Muslu isimli tarikatçı kendisine ait sosyal medya hesabından Uğur Yanıkel’i hedef aldı. Muslu paylaşımında “Yusuf Ziya Gümüşel Hocanın İftira İçerikli Haberini Hazırlayan Halk TV Youtube Koordinatörü Uğur Yanıkel Yüksekten Düşüp 1 Saat Baygın Kaldığı Yerde Öldü! Alma Mazlumun Ahini… Alma Mazlumun Bedduasını…” ifadelerini kullandı.

TEPKİLER BÜYÜYÜNCE HESABINI KİLİTLEDİ

Yusuf Ziya Gümüşel’in müridi Furkan Muslu’ya sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Furkan Muslu tepkilerin ardından hesabını kilitledi.

REZİLLİK SOSYAL MEDYADA DEVAM ETTİ

Sosyal medya platformu Instagram’da islamedresesi adını kullanan pedofili savunucusu bir sayfa ise “Hesap başladı” ifadeleriyle hayatını kaybeden meslektaşımızı hedef aldı. İlgili paylaşıma gelen yorumlar ise kan donduran cinsten.

İşte o paylaşım: