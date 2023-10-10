Pegasus Hava Yolları İsrail seferlerine ara verdi

Şirket, 7-31 Ekim tarihleri arasında İsrail’e uçacak olan yolcuların biletlerini ücretsiz olarak değiştirebileceklerini veya iptal edebileceklerini duyurdu.

Bilet işlemleri için iki seçenek

Pegasus Hava Yolları’nın X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023 ve öncesinde satın alınan, 7-31 Ekim veya bu tarihleri kapsayan İsrail kalkışlı-varışlı seferlere ait biletlerin ücretsiz olarak açığa alınabileceği veya iptal edilerek kesintisiz iade alınabileceği belirtildi. Ayrıca, bilet işlemlerinin flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden yapılabileceği ifade edildi.

31 Ekim sonrası uçuşlar için duyurular sayfasını takip edin

Pegasus Hava Yolları, 31 Ekim sonrası uçuşlar için güncel bilgilerin duyurular sayfasından takip edilebileceğini bildirdi. Şirket, yolcuların mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemleri aldığını ve durumu yakından takip ettiğini vurguladı.