﻿Pegasus Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı tüm uçuşları iptal etti

Pegasus, hava muhalefeti nedeniyle yolcularına uçuş iptalleriyle ilgili sosyal medya hesaplarından duyuru mesajı yayınladı.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde uçuş iptalleri yaşanmaktadır. 5 Şubat Sabiha Gökçen varışlı tüm uçuşlar iptal edilmiştir."
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