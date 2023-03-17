Pegasus'tan Paris uçuşlarıyla ilgili flaş duyuru

Fransa'nın başkentinde bulunan Orly Havalimanı bakıma giriyor. Pegasus Hava Yolları, Paris yolcularını ilgilendiren önemli bir duyuru yaptı.



Airport haberde yer alan bilgiye göre, Pegasus, 26 Mart'tan itibaren tüm Paris uçuşlarını Orly Havalimanı yerine Charles de Gaulle Havalimanı'ndan gerçekleştireceğini duyurdu.



Pegasus Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada, "26 Mart - 28 Ekim tarihleri arasında Paris Orly Havalimanı'ndan kalkışlı ve varışlı olarak planlanan tüm uçuşlarımız, Paris Orly'de yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle Charles de Gaulle Havalimanı'ndan gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.