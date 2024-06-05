Pegasus'tan bedava bilet kampanyası. Bugün son gün

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Pegasus'tan bedava bilet kampanyası. Bugün son gün

Pegasus'un dün başlattığı bir bilet alana bir bilet kampanyası bugün sona eriyor. Bugün içinde bilet satın alanlar 19 Kasım 2024 - 25 Mart 2025 tarihlerinde kullanabilecekleri bedava biletlere sahip oluyor.

Pegasus'un bedava bilet kampanyasına göre yurt dışı bileti alana bir bilet ücretsiz verilecek. Şirket ücretsiz biletlerin kullanılabileceği tarihleri ve seferleri de duyurdu.

Kampanya dahilinde bugün içinde 1 Temmuz - 15 Eylül tarihine uçak bileti alana kış biletleri şirketten ücretsiz verilecek. Biletler sahiplerini birer şifre ile gönderilecek.

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Uygulamaya göre ilk biletin satın alınmasından sonrasındaki 72 saat içinde hediye bilet şifreleri verilen e-posta adreslerine gönderilecek.

Açıklamada "Gelen hediye bilet şifreleri 27 Eylül 2024 - 27 Ekim 2024 tarihleri arasında kullanarak yurt dışında veya yurt içinde 19 Kasım 2024 – 25 Mart 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda aşağıda detayları belirtilen kurallara uygun olarak kullanabilirsiniz.. " denilerek şartlar sıralandı.

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Bedava bilet alabilmek için ilk bilet satın alım işleminin 5 Haziran 2024 saat 23:59’a kadar tamamlanması gerekiyor. Alının biletlerin 1 Temmuz - 15 Eylül 2024 (Türkiye yerel saatine göre 1 Temmuz 2024 saat 00:01’den itibaren 15 Eylül 2024 saat 23:59’a kadar) tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yurt dışı uçuşlar arasından yapılması gerekiyor.

Kampanyanın sadece Pegasus BolBol üyelerinin katılabileceği belirtildi. Üyeliği bulunmayan müşterilerin ise ücretsiz şekilde bilet satın almadan önce Pegasus BolBol üyeliğine geçmeleri gerektiği söylendi.

Kampanyaya katılabilmek için ilk biletin Kıbrıs dışında olması ve belirtilen hatlardan olması gerekiyor.

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