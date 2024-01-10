Pegasus'tan ucuz bilet kararı! Geçerli olduğu hatlar açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Pegasus'tan ucuz bilet kararı! Geçerli olduğu hatlar açıklandı
Pegasus Havayolları, 11 Euro'luk yurt dışı uçuş kampanyasını düzenlendiğini duyurdu.

Hava yolları şirketleri yılın belirli zamanlarından ucuz fiyatlı bilet kampanyaları düzenliyor. Havayolu şirketi Pegasus da düzenleyeceği kampanyayı duyurdu.

Buna göre, 10-11 Ocak 2024 tarihinde satın alınan biletlerle yurt dışına 29 Ocak - 30 Haziran 2024 tarihlerinde seyahat imkanı sağlanacak.

BİLET FİYATLARI 11 EURO

Kampanya dahilinde sadece 120 bin koltuk satışa çıkarıldığı öğrenilirken, 11 euro+vergilerle başlayan fiyatlar karşılığında biletler satın alınacak.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR

İstanbul Sabiha Gökçen - Abu Dabi - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Alexandria (EG) - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Amsterdam - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Atina (GR) - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Bağdat - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Bahreyn

İstanbul Sabiha Gökçen - Bakü - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Basel - İstanbul Sabiha Gökçen

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