Pegasus'tan ucuz bilet kararı! Geçerli olduğu hatlar açıklandı

Hava yolları şirketleri yılın belirli zamanlarından ucuz fiyatlı bilet kampanyaları düzenliyor. Havayolu şirketi Pegasus da düzenleyeceği kampanyayı duyurdu.
Buna göre, 10-11 Ocak 2024 tarihinde satın alınan biletlerle yurt dışına 29 Ocak - 30 Haziran 2024 tarihlerinde seyahat imkanı sağlanacak.
BİLET FİYATLARI 11 EURO
Kampanya dahilinde sadece 120 bin koltuk satışa çıkarıldığı öğrenilirken, 11 euro+vergilerle başlayan fiyatlar karşılığında biletler satın alınacak.
KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR
İstanbul Sabiha Gökçen - Abu Dabi - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Alexandria (EG) - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Amsterdam - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Atina (GR) - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bağdat - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bahreyn
İstanbul Sabiha Gökçen - Bakü - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Basel - İstanbul Sabiha Gökçen