Pekin’den sürücüsüz araçlar için büyük adım

Pekin, sürücüsüz araçların şehir genelinde yaygınlaşması amacıyla kapsamlı bir düzenleme paketi açıkladı. 1 Nisan 2025’te yürürlüğe girecek bu düzenlemeler, otonom araçların test ve güvenlik aşamalarını geçmesi şartıyla şehirde kullanımına izin verecek. Yeni düzenlemeler, özel araçlardan toplu taşımaya kadar çeşitli araç türlerini kapsıyor.

Çin’in başkenti, otonom araçların kullanımını artırmak için akıllı yol altyapılarının geliştirilmesini teşvik ediyor. Bu çerçevede, şehir içi otobüsler, tramvaylar ve taksiler de sürücüsüz teknolojilerle donatılabilecek. Pekin’in bu hamlesi, sürücüsüz araçların günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi yönünde önemli bir adım olarak görülüyor.

ÇİN ŞEHİRLERİ REKABETTE

Pekin’in yanı sıra Wuhan da sürücüsüz araçlara yönelik düzenlemelerini duyurdu. Wuhan’da onaylanan yönetmelikler, otonom bağlantılı araç teknolojilerinin geliştirilmesine odaklanıyor. Çin genelinde en az 19 şehirde robotaksi ve robot otobüs denemeleri sürüyor.

Teknoloji devi Baidu’nun bir alt markası olan Apollo Go, bu alanda lider şirketlerden biri. Şirket, 2024 sonuna kadar Wuhan’da 1.000 robotaksiyi devreye sokmayı planlıyor. Pony.ai ise mevcut 250 araçlık filosunu 2026’ya kadar 1.000’e çıkarmayı hedefliyor.

GLOBAL YARIŞ VE TESLA’NIN HAMLESİ

Çin’in sürücüsüz araç teknolojilerinde liderliğini güçlendirme çabaları, Tesla gibi global oyuncuları da harekete geçirdi. ABD merkezli Tesla, 2025’in ilk çeyreğinde Çin’de tam otonom sürüş teknolojisini (FSD) sunmayı planlıyor. Ayrıca, 2026’da kendi robotaksilerini üretmeye başlayacağını açıkladı.