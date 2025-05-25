Pekmeze şeker, kıymaya domuz! O markalar ifşalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Pekmeze şeker, kıymaya domuz! O markalar ifşalandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan markaları tek tek ifşa etti. Yapılan denetlemeler sonucu pekmezde şeker, kıymada ise at, eşek ve domuz eti tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumak için gıda terörüne karşı mücadeleyi sürdürüyor. Denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapan markaların ürünleri tek tek ifşalanıyor.

Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan şarküteri, pekmez ve bitkisel ürün markaları ifşa edildi.

23 Mayıs tarihli taklit ve tağşiş listesi ve bakanlığın internet sitesinden paylaşıldı.

KIYMADA TEK TIRNAKLI ETİ

Yeni listede, 'Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi' başlığı altındaki denetimlerde iki lahmacun ürününde kanatlı eti tespit edildiği bildirildi.

Yine bir kıyma ürününde kanatlı eti ile tek tırnaklı eti tespit edildi.

İki üzüm pekmezi markasında ise şeker ilavesi tespit edildiği bildirildi.

İşte o marka ve ürünler:

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