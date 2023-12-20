Pekmezin faydaları neler? Pekmez kan yapar mı?

Pekmezde bulunan demir, potasyum ve magnezyum gibi zengin içerikler sayesinde pekmez sık tüketilmektedir. Şeker oranı nedeniyle karbonhidrat ve enerji kaynağı olan pekmezin sağlığa pek çok faydası bulunmaktadır. Peki, pekmez faydaları neler? Pekmez kan yapar mı?

Pekmez her meyveden üretilebilmektedir. Ayrıca pekmezi rengine, kıvamına, tadına göre de kategorize edilebiliriz. Rengine göre kara ve açık renkli pekmezler, kıvamına göre katı ve sıvı pekmezler, tatlarına göre ise ekşi ve tatlı pekmezler olarak ayrılmaktadır.

PEKMEZİN FAYDALARI NELER?

Halka arasında sık tüketilen pekmezin faydaları şu şekilde:

Pekmez içeriğindeki yüksek şeker oranıyla enerji sağlar.

Pekmezde demir bulunur.

Pekmez magnezyum içeriği sayesinde kan ve sinirlerin düzenli bir şekilde çalışmasına fayda sağlar.

Pekmez, kalsiyum içeriği bakımından zengin bir besin maddesidir. Kalsiyum ise kemik ve diş sağlığında, kan-sinir sisteminde, vücut gelişiminde ve kan pıhtılaşmasında rol oynayan bir mineraldir.

Günlük demir, çinko, potasyum ve magnezyum ihtiyacının pekmezden karşılanması sebebiyle hamile ve emziren kadınların beslenme rutinlerinde kontrollü bir şekilde bulunması tavsiye edilir.

Pekmez kalsiyum ve fosfor içeriğinin zenginliği sayesinde osteoporoza bağlı kemik kırıkların oluşmasını önler.

Pekmez bebeklerin beslenmesinde anne sütüne yakın içeriğe sahiptir.

Pekmez serotonin sentezinde kullanılır.

Pekmez kemik iliğinden üretilen savunma hücrelerinin gelişimine destek sağlar.

Pekmez içerisinde günlük çinko miktarını ihtiva eder. Çinko mineralinin karbonhidrat ve protein metabolizması, DNA sentezi gibi çok önemli görevleri vardır.

Pekmez kan basıncını düzenleyerek yüksek tansiyonu önlemeye yardımcı olur.

Antioksidan içeriği son derece zengindir bu sebeple hücrelerde zararlı etkiler oluşmasına neden olan serbest radikaller ile savaşır. Doğal antioksidan içeriği ile kansere neden olan toksik etkileri giderebilir.