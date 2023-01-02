Pele dik gömülecek

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu olarak kabul edilen Pele, 82 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Pele, ülkesi Brezilya'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Brezilya'da 3 günlük milli yas ilan edilirken, Pele'nin cenaze töreniyle ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Önce Pele'nin maçlarını oynadığı Santos'un Vila Belmiro Stadyumu'nda tören düzenlenecek.

Daha sonra ise Santos'ta dikey bir mezarlık olan Memorial Necropole Ecumenica'ya sadece ailesinin huzurunda gömülecek.

Brezilya'da dikey mezarlar bir apartman yapısı şeklinde bir mimari barındırıyor.