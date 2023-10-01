Pelin Akil'den Latife hanım açıklaması. Atatürk'ün eşini canlandırdı

Pelin Akil, Cumhuriyet’in kuruluşunu anlatan “Son Akşam Yemeği” filminde Mustafa Kemal Atatürk’ün eşi Latife Hanım’ı canlandırdı. “Araştırma yaparken Latife’yi çok sevdim” diyen ünlü oyuncu, Latife Hanım’ın Atatürk’e olan sevdasına ve bağlılığına hayran kaldığını söyledi.

Pelin Akil'den Latife hanım açıklaması. Atatürk'ün eşini canlandırdı

Editör: Özlem KIRAL

Oyuncu Pelin Akil, Cumhuriyet’in kuruluşunu halkın gözünden anlatan “Son Akşam Yemeği” adlı sinema filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Türk kadınının modern yüzünü temsil eden Latife Hanım’ı canlandıran Akil, böyle önemli bir tarihi karakteri oynamaktan gurur duyduğunu söyledi.

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Senaryoyu okurken çok özel bir Cumhuriyet filmiyle karşı karşıya olduğunu anladığını ve heyecanlandığını belirten oyuncu, “Çok yalın, akıcı ve okurken içinize işleyen sıcacık bir anlatımı vardı. Filmi çok merak ediyorum, izlemek için sabırsızlanıyorum” dedi.

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ARAŞTIRIRKEN ONU ÇOK SEVDİM

Senaryo okuma aşamasında tarihi araştırmalar da yaptığını dile getiren Pelin Akil, Latife Hanım’ı çok sevdiğini ifade etti: “Atatürk’ün eşi olması dışında Latife Hanım nasıl biri, ne sever, tavrı, duruşu nasıl; bu konularda hiç bilgim yoktu. Senaryoyu okurken gözümde canlanan anları besleyecek, ona ruh katacak verilere ihtiyaç duydum. Araştırırken Latife’yi çok sevmeye başladım. Atatürk’ün onda bulduğu, sevdiği özellikleri anlamaya çalıştım.”

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27 EKİM’İ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM

Oyuncu, Latife Hanım’ın Atatürk’e bağlılığına hayran kaldığını da söyledi: “Daha tanışmadan Mustafa Kemal Paşa’nın gazetede gördüğü fotoğrafını keserek kolyesine takan, o kolyeyi de boynundan hiç çıkarmayan, Ata’sına gönülden bağlı bir kadın. Ben de oynarken hissettiğim bu yoğun duygularla rolüme yoğunlaştım. Böyle özel bir projede, böyle özel ve önemli bir karakteri canlandırıyor olmanın gururunu hissediyorum. Kamera arkası ve önü arkadaşlarımın da işe sıkı sıkıya sarılmış olmaları, inanmaları beni çok heyecanlandırıyor. Çıkacak sonucu herkes gibi ben de çok merak ediyorum. 27 Ekim’i dört gözle bekliyorum.”

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ONUR TUNA ATATÜRK ROLÜNDE

Yapımcılığını CineGenna Pictures’ın, yönetmenliğini Levent Onan’ın üstlendiği “Son Akşam Yemeği” filminde Mustafa Kemal Atatürk’ü Onur Tuna canlandırıyor. Kadrosunda Engin Şenkan, Necip Memili, Mustafa Kırantepe, Yasemin Baştan, Aslı Tandoğan, Cemal Hünal, Tuğba Daştan, Nehir Gökdemir ve çocuk oyuncu Azra Aksu’nun da yer aldığı yapım, 27 Ekim’de sinemalarda seyirciyle buluşacak.

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