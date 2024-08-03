Pelin Batu oğluna "Rafael" ismini neden koyduğunu açıkladı

Oğluna "Rafael" ismini neden koyduğunu açıkladı

Çocuğuna verdiği isimle tartışma konusu olan Pelin Batu, eleştirilere son noktayı koydu. 2018 yılında evlenen ve 4 yıl süren birlikteliğin ardından 2022 yılında evliliğini noktalayan Pelin Batu, oğluna Rafael ismini vermiş ve bu durum çok konuşulmuştu. Pelin Batu konuyla alakalı resmi hesabından bir açıklama yaptı.

PELİN BATU'NUN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

- Oğlumuz doğduğundan beri ismi aptalca bir polemik konusu oluyor.

1. Size ne, istediğimiz ismi takarız.

2. Rafael çok sevdiğim bir ressamın ismi ve tüm tek tanrılı dinlerde şifa meleği.

3. Ülkesini her gün satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz.