Pelin otu böbrek hastalığına birebir

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

BÖBREK HASTALIĞINA BÖYLE İYİ GELİYOR

Böbrek üstü bezlerine doğrudan sağladığı etkileri sebebiyle böbrek hastalarında pelin otu çayı sıklıkla kullanılmaktadır.

PELİN OTU NEDİR?

Bileşikgiller familyasından; boş arazilerde kendiliğinden yetişen, çok acı ve keskin kokulu otsu bir bitkidir. Saksılarda da yetiştirilir. Birçok türü vardır.

PELİN OTU NASIL KULLANILIR?

Pelin otunun içerdiği uyuşturucu ve zehirli maddeler sebebiyle uzun süreli kullanımlarda vücudunuza zarar verebilir. Bu nedenle doktor gözetiminde kullanmanız kesinlikle tavsiye edilmektedir.

Pelin otu yemeklere ve salatalara da katılarak kullanılabilmektedir; ancak tedavi amacıyla kullanıyorsanız çayını demleyerek kullanmanız faydasını daha etkili görmenizi sağlayacaktır.

Pelin otunun en çok tavsiye edilen ve bilinen kullanım şekli pelin otu çayıdır. Ancak pelin otu çayını 3 haftadan daha uzun süre ile kullanmamanız tavsiye edilir.

Ayrıca hamilelikte pelin otu kullanılması tehlikelidir. İçerdiği zehirli ve uyuşturucu maddeler sebebiyle hamileler kullanmamalıdır. Pelin otu çayının tadı acı olacağından dolayı kolayca içebilmeniz açısından balla tatlandırarak içebilirsiniz. Böylece hem kolayca tüketebilir hem de pelin otunun yanı sıra balın da faydalarına sahip olabilirsiniz.

Pelin otunu ağzı kapalı bir pakette veya poşette saklamanız tavsiye edilir. Poşetinin ağzı açık şekilde sakladığınızda hava alacağından dolayı pelin otu yaprakları olduğundan fazla kuruyacaktır, toz halinde ve kolay dökülür kıvama gelebilir.

Pelin otu yağı ise pelin otunun cilde olan etkilerini barındırır. Bu yağı cildinizdeki tahriş veya yara olmuş bölgelere masaj yaparak uygulayabilir ardından bir süre beklettikten sonra durulayabilirsiniz. Böylelikle cildinize iyileştirici etkileri olacaktır.