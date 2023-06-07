Pelin otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan pelin otunun faydaları dikkat çekti.

PELİN OTU NEDİR?

Bileşikgiller familyasından; boş arazilerde kendiliğinden yetişen, çok acı ve keskin kokulu otsu bir bitkidir. Saksılarda da yetiştirilir. Birçok türü vardır.

PELİN OTUNUN FAYDALARI

- Bağırsak solucanlarını düşürür.

-Adet söktürür.

-İştah açar.

-Mideyi kuvvetlendirir.

-Ateşi düşürür.

-Karaciğer ve safra kesesinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar.

-Kan dolaşımını ideal seviyelerde düzenler.

-Cildinizde oluşan yara ve hasarların hızla ve kolayca iyileşmesini sağlar.

-Sakinleştirici özelliğiyle stres ve gerginliği düşürür, dinginleştirir.

-Bağışıklık sistemi için bir kalkan gibidir. Hastalıklara karşı güçlü koruyucu özelliği bulunur.

-Uyku problemlerine iyi gelir.

-Şeker hastalığı diyabet hastalığı gibi önemli hastalıklarda da pelin otu çayı güçlü etkileri sebebiyle sıklıkla kullanılmaktadır.

-Yağlanma, ödem ve enfeksiyonlara da iyi geldiği bilinmektedir.

-Romatizma hastalarının, özellikle kış aylarında artan şikâyetleri neticesinde başvurarak rahatladığı bir bitki türüdür.

-Böbrek üstü bezlerine doğrudan sağladığı etkileri sebebiyle böbrek hastalarında pelin otu çayı sıklıkla kullanılmaktadır.

PELİN OTU NASIL KULLANILIR?

Pelin otunun içerdiği uyuşturucu ve zehirli maddeler sebebiyle uzun süreli kullanımlarda vücudunuza zarar verebilir. Bu nedenle doktor gözetiminde kullanmanız kesinlikle tavsiye edilmektedir.

Pelin otu yemeklere ve salatalara da katılarak kullanılabilmektedir; ancak tedavi amacıyla kullanıyorsanız çayını demleyerek kullanmanız faydasını daha etkili görmenizi sağlayacaktır.

Pelin otunun en çok tavsiye edilen ve bilinen kullanım şekli pelin otu çayıdır. Ancak pelin otu çayını 3 haftadan daha uzun süre ile kullanmamanız tavsiye edilir.

Ayrıca hamilelikte pelin otu kullanılması tehlikelidir. İçerdiği zehirli ve uyuşturucu maddeler sebebiyle hamileler kullanmamalıdır. Pelin otu çayının tadı acı olacağından dolayı kolayca içebilmeniz açısından balla tatlandırarak içebilirsiniz. Böylece hem kolayca tüketebilir hem de pelin otunun yanı sıra balın da faydalarına sahip olabilirsiniz.

Pelin otunu ağzı kapalı bir pakette veya poşette saklamanız tavsiye edilir. Poşetinin ağzı açık şekilde sakladığınızda hava alacağından dolayı pelin otu yaprakları olduğundan fazla kuruyacaktır, toz halinde ve kolay dökülür kıvama gelebilir.

Pelin otu yağı ise pelin otunun cilde olan etkilerini barındırır. Bu yağı cildinizdeki tahriş veya yara olmuş bölgelere masaj yaparak uygulayabilir ardından bir süre beklettikten sonra durulayabilirsiniz. Böylelikle cildinize iyileştirici etkileri olacaktır.

PELİN OTU ZARARLARI NELERDİR?

Pelin otu özünde faydalı bir bitkidir. Ancak uzun süreli kullanımlarda zehirlenmelere sebebiyet verebilmektedir. Bu durumda ise baş ağrısı ve baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma hatta kramplara sebebiyet verebilir.

Bu açıdan dozunu kaçırmadan kısa süreli kullanımlar şeklinde tercih ediniz. Diğer pelin otu yan etkileri ise uzun süreli kullanımlarda bağımlılık yapabilmesidir.

Yine aşırı kullanımlarda pelin otu halüsinasyon gibi durumlar meydana getirebilir. Merkezi sinir sisteminize, beyninize ve böbreklerinize doğrudan etki eden maddeler barındırdığı için böbreklere ve beyne zarar verebilir.

Pelin otu alerjisi ise tamamen pelin otunun polenleriyle alakalı bir durumdur. Pelin otunun havada uçuşan polenleri solunum yollarında alerji meydana getirmektedir. Pelin otu yağı veya pelin otu çayı herhangi bir alerji yapmayacaktır; ancak yine de kullanımdan önce alerjinizi doktora bildirmenizde fayda var.