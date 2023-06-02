Pembe Kod'ta gerçek bambaşka çıktı

Tokat Erbaa Devlet Hastanesi Kadın Doğum Anne-Bebek Uyumu Servisinde pembe kod 'bebek kaçırma' tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Pembe Kod'ta gerçek bambaşka çıktı

İHA’nın haberine göre, Pembe Kod senaryosu gereği, bir şahıs serviste bulunan bir kadının bebeğini kaçırdı. Bebeğinin kaçırıldığını fark eden telaşlı anne, servis sorumlusu hemşireye çocuğunun yatağında olmadığını, serviste hiçbir yerde bulamadığını söyledi.

Tatbikatta pembe kodla ilgili sorumlular bebeğin kaçırılmasını tespit ettikten sonra anons yaptı. Anonsun yapılmasının ardından hastanenin tüm güvenlik görevlileri tarafından hastane çıkışları tutuldu.

Tatbikatın sonunda şüpheli bir kadın, hastane bahçesinde güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Sağlık ekipleri de kaçırılan bebeği servise getirip sağlık durumunu kontrol etti ve annesine teslim etti.

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