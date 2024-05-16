Pençe-Kilit Harekatı'nda 931 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlenen basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelede artan etki ve yoğun baskı ile operasyonları sürdürdüğünü vurguladı.

Aktürk, yılbaşından bu yana 1000 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bunlardan 47’sinin geçtiğimiz hafta içinde olduğunu belirtti. Ayrıca, iki PKK’lı teröristin Habur’daki sınır karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

Operasyon bölgesindeki arama-tarama faaliyetleri sırasında, teröristlere ait dört odalı bir mağara keşfedildiğini ve mağarada çeşitli silahlar, mühimmat ve malzemelerin ele geçirildiğini ifade etti. Pençe-Kilit Harekatı’nda şimdiye kadar 1970 silah, 837 bin 630 mühimmat ele geçirildiği, 2741 mayın/el yapımı patlayıcının imha edildiği ve 1021 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

Aktürk, sınırların Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve çok katmanlı emniyet sistemi ile korunduğunu belirterek, yılbaşından itibaren yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3981 kişinin yakalandığını, son bir haftada engellenen 1675 kişi ile birlikte bu yıl engellenen toplam kişi sayısının 54 bin 117 olduğunu sözlerine ekledi.