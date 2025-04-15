Pençe-Kilit Operasyonu’nda gazi olan üsteğmen konuştu: Gözümüzü kırpmadan...

Kuzey Irak’taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 Mart 2025 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarının keskin nişancı atışıyla yaralanan Piyade Üsteğmen Mevlüt Engin Gökgöz, tedavi sürecinde yaşadıklarını Türkeli Gazetesi’ne anlattı. Sağ ayak bileğinden vurulan Gökgöz, kendisine gösterilen destekten büyük onur duyduğunu ifade ederek, “Keşke yaşanmasaydı ama yaşandı. Vatana gözümüzü kırpmadan can veririz” dedi.

Bolu Komando Tugayı’nda görev yapan Üsteğmen Gökgöz, olay günü Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Kuzey Irak’ta bulunuyordu. 1 Mart’ta terör örgütü mensuplarının düzenlediği saldırıda keskin nişancı ateşiyle sağ ayak bileğinden yaralandı. Hızla tahliye edilen Gökgöz, ilk müdahalenin ardından Çukurca’da dört gün süren ameliyat ve tedavi sürecinden geçti. 4 Mart’ta ambulans uçakla Ankara’daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (GATA) sevk edildi ve tedavisi 10 Mart’a kadar burada devam etti. Tedavisinin ardından ailesine sürpriz yaparak Afyonkarahisar’ın Sultan Dağı’ndaki evine döndü.

“DEVLETİMİZİN DESTEĞİ GURUR VERİCİ”

Tedavisi GATA’da devam eden Gökgöz, Türkeli Gazetesi’ne yaptığı özel açıklamalarda devlet yetkililerinin ve halkın desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gökgöz, “Ertesi gün Garnizon Komutanımız Tuğgeneral Fatih Dağlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilal Erdoğan ve Müdür Yardımcısı Veysi Demir ziyaretime geldi. Sayın Valimiz Kübra Güran Yiğitbaşı da arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve ihtiyaç halinde doğrudan irtibat kurabileceğimi belirtti. Bu destek beni çok duygulandırdı, onur ve şeref duydum.” dedi.

Ayrıca Afyon Gaziler Derneği Başkanı İsmail Kumartaşlı ve Sultandağı İlçe Temsilcisi Kemal Bey’in de kendisini yalnız bırakmadığını vurgulayan Gökgöz, “Sürekli ilgilendiler. Keşke bu olay yaşanmasaydı fakat yaşandı. Allah razı olsun. Gerekirse vatan uğruna canımızı hiçe sayarız." diyerek vatanseverlik duygularını ifade etti.