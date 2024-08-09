Pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kemalöz Mahallesi Pırlanta Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın en üst katında oturan 3 yaşındaki Asya Uludağ, pencereden aşağıya çakıldı. Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından küçük çocuk, ağır yaralı olarak şehirde bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatılırken, Asya Uludağ'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.