Pendikspor Ankara'da Erzurumspor'u devirdi

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Pendikspor, mücadeleyi 4-2 kazandı. Bu sonuçla birlikte Pendikspor ligde 3 maç aradan sonra galip geldi.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
1. dakikada Sylla, Alpaslan'ın müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi.
3. dakikada penaltı atışını kullanan Eren Tozlu, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 1-0
13. dakikada Celal'in uzun pasında topu alan Sylla, savunmayı çalımladıktan sonra yaptığı aşırtma vuruşla kalecinin üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
15. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Berkay ceza sahası içinde kafayı vurdu. Kaleye yönelen topu Mustafa Yumlu eliyle çıkardı. Bunun üzerine hakem Sarper Barış Saka, Mustafa Yumlu'yu kırmızı kartla oyun dışında bıraktı ve penaltı noktasını gösterdi.
17. dakikada kullanılan penaltıda Hasan, topu filelerle buluşturdu. 2-1
47. dakikada serbest vuruşta Hasan topu içeriye ortaladı. Kaleciden seken topu takip eden Bekir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2
69. dakikada ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşta topun başına gelen Bekir, doğrudan kaleye yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-3
79. dakikada Giorbelidze, ceza sahasında rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı, hakem Sarper Barış Saka oyunu devam ettirdi. VAR'ın uyarısıyla monitöre gererek pozisyonu tekrar izleyen Sarper Barış Saka, kararını değiştirmedi.
90+9. dakikada Efe, ceza sahası içinde yerde kaldı, hakem Sarper Barış Saka devam kararı verdi. VAR'dan gelen çağrıyla pozisyonu tekrar izleyen Sarper Barış Saka, penaltı noktasını gösterdi.
90+12. dakikada kullanılan penaltıda topun başına gelen Del Valle'nin şutunda kaleci topu çıkardı. Pozisyonun devamında Del Valle, topu filelerle buluşturdu. 2-4