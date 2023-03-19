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Pendik umutlandı Denizli'yi ateşe attı

Pendikspor Denizlispor'u 2-1'le geçti

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 21:35
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Pendikspor Denizlispor'u yendi

Pendik umutlandı Denizli'yi ateşe attı
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Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Pendikspor, sahasında Altaş Denizlispor'u 2-1 yendi.

Pendikspor bu sonuçla zirve yarışında umutlanırken Denizlispor düşme hattında kaldı.


Stat: Pendik

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Deniz Turgut

Pendikspor: Kubilay Anteplioğlu, Gökcan Kaya, Berkay Sülüngöz, Murat Akça, Ferhat Öztorun, Ahmed Ildiz (Dk. 70 Ali Han Tunçer), Hasan Kılıç, Aosman, Regattin (Dk. 90+1 Oltan Karakullukçu), Kappel (Dk. 85 Oğulcan Çağlayan), Thuram (Dk. 85 Görkem Bitin)

Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Oğuz Yılmaz, Hakan Çinemre, Schwechlen, Gökhan Süzen (Dk. 68 Mustafa Çeçenoğlu), Muhammed Gönülaçar, Mayi (Dk. 68 Özer Özdemir), Djedje (Dk. 87 Okan Derici), Ömer Şişmanoğlu, Bekir Turaç Böke

Goller: Dk. 45 Regattin (Penaltıdan), Dk. 79 Ali Han Tunçer (Pendikspor), Dk. 90+5 Ömer Şişmanoğlu (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Mayi, Dk. 32 Muhammed Gönülaçar, Dk. 78 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 88 Muhammet Özkal (Altaş Denizlispor), Dk. 87 Murat Akça (Pendikspor)

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