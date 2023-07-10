Pendikspor Erdem Canpolat'ı transfer etti

Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da geçiren 22 yaşındaki kaleci Erdem Canpolat'ı renklerine bağladı.

Pendikspor Erdem Canpolat'ı transfer etti

Editör: Hamza Özalkuş

Spor Toto 1 Lig’de play off maçları sonucunda Süper Lig’e çıkmaya hak kazanan Pendikspor, genç kaleci Erdem Canpolat’ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Pendikspor'umuz, son olarak Kasımpaşa forması giyen kaleci Erdem Canpolat'ı renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Erdem Canpolat" İfadelerine yer verildi.

Erdem Canpolat Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da geçirdiği 3 sezon boyunca 18 maçta forma giymiş, bu maçların 3’ünde kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

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