Pendikspor Erdem Canpolat'ı transfer etti

Editör: Hamza Özalkuş
Spor Toto 1 Lig’de play off maçları sonucunda Süper Lig’e çıkmaya hak kazanan Pendikspor, genç kaleci Erdem Canpolat’ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Pendikspor'umuz, son olarak Kasımpaşa forması giyen kaleci Erdem Canpolat'ı renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Erdem Canpolat" İfadelerine yer verildi.
Erdem Canpolat Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da geçirdiği 3 sezon boyunca 18 maçta forma giymiş, bu maçların 3’ünde kalesini gole kapatmayı başarmıştı.