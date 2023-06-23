Pendikspor Sequeira'yı bitiriyor

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Pendikspor’un Braga’da forma giyen deneyimli sol bek Sequeira'yı transfer edeceği iddia edildi.

Pendikspor Sequeira'yı bitiriyor

Editör: Ufuk Cingöz

Spor Toto 1. Lig’de normal sezonu 3. sırada bitiren ve gerçekleşen Play-off maçları sonrası Süper Lig’e yükselmeye hak kazanan Pendikspor’da transfer harekatı sürüyor. Yapacağı transferlerle Süper Lig’de kalıcı olmak isteyen İstanbul temsilcisi sol bek transferi için rotayı Portekiz’e çevirdi.

PENDİKSPOR'A KOLAYLIK SAĞLANACAK
Portekiz basınında yer alan habere göre, Pendikspor yönetimi Braga’da forma giyen Portekizli sol bek Sequeira için ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Altı sezondur Braga forması giyen Sequeira’nın yakın zamanda geçirdiği diz ameliyatı sonrası Pendikspor’a transfer olmaya sıcak baktığı aktarılırken Portekiz ekibinin de oyuncunun ayrılığında Pendikspor’a kolaylık sağlayacağı ifade edildi.

PERFORMANSI
Portekizli sol bek bu sezon Braga formasıyla çıktığı 39 maçta 1 gol 3 asist kaydetmişti

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