Pendikspor Sequeira'yı bitiriyor

Editör: Ufuk Cingöz

Spor Toto 1. Lig’de normal sezonu 3. sırada bitiren ve gerçekleşen Play-off maçları sonrası Süper Lig’e yükselmeye hak kazanan Pendikspor’da transfer harekatı sürüyor. Yapacağı transferlerle Süper Lig’de kalıcı olmak isteyen İstanbul temsilcisi sol bek transferi için rotayı Portekiz’e çevirdi.

PENDİKSPOR'A KOLAYLIK SAĞLANACAK

Portekiz basınında yer alan habere göre, Pendikspor yönetimi Braga’da forma giyen Portekizli sol bek Sequeira için ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Altı sezondur Braga forması giyen Sequeira’nın yakın zamanda geçirdiği diz ameliyatı sonrası Pendikspor’a transfer olmaya sıcak baktığı aktarılırken Portekiz ekibinin de oyuncunun ayrılığında Pendikspor’a kolaylık sağlayacağı ifade edildi.

PERFORMANSI

Portekizli sol bek bu sezon Braga formasıyla çıktığı 39 maçta 1 gol 3 asist kaydetmişti