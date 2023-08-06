Pendik'te alkollü sürücü evin duvarına çarptı

Pendik'te ara sokakta meydana gelen kazada, iddiaya göre alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada alkollü sürücü hafif yaralandı.

KAYNAK: İHA
Pendik'te alkollü sürücü evin duvarına çarptı

Kaza, saat 02.00 sıralarında, İstanbul Pendik'te Çayeli sokakta meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen 34 DAU 867 plakalı araç sürücüsü hızlı bir şekilde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin duvarına çarparak durabildi.

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Çarpmanın etkisiyle evde uyuyan ve çevredeki vatandaşlar uyandı. Evin duvarında da maddi hasara neden olan kazada çarpmanın etkisiyle aracın yakıt deposu patladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri alkollü sürücüye boyunluk takarak ilk müdahaleyi yaptı.

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İtfaiye ve polis ekipleri de olay yerine geldi. Sağlık ekipleri tarafından alkollü sürücü hastaneye götürülürken polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

"ARAÇ PERT OLMUŞ"

Kazayı gören çevredeki vatandaşlardan Tahir Can, "Biz evde oturuyorduk. Bir gürültü geldi ve kalktım baktım araç şuradaki direğe çarpmış. Sese geldik ve daha sonra itfaiye ekiplerine haber verdik. Ambulanslar geldi yardımcı oldular ve içerdekileri çıkardılar. Büyük bir kaza gerçekten, araç pert olmuş" dedi.

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