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Pendik'te bıçaklı sopalı kavga

Pendik’te 2 grup bıçak ve sopalarla birbirine saldırdı. Dakikalarca süren kavgayı mahalleli ayırmakta güçlük çekti. Çıkan kavgada mahalle savaş alanına dönerken, o anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 16:07
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Pendik'te bıçaklı sopalı kavga

Pendik'te bıçaklı sopalı kavga
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İHA'nın haberine göre, olay, Pendik’te Kaynarca Mahallesinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Husumetli olan 2 grup mahallede karşılaştı. Mahallede karşı karşıya gelen 2 grup arasında sözlü tartışma çıktı. 

Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavgada tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Taraflardan biri diğerine bıçakla saldırırken karşı taraf motosiklet kaskı ile karşılık verdi.

Kavga dakikalarca sürerken mahalleli kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Yerden kalkan şahıslardan biri, elinden bıçağı düşüren diğer şahsın kafasına sopayla vurdu. 

Öte yandan tarafların birbirine bıçak ve sopalarla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgada ortalık savaş alanına dönerken mahalle sakinleri pencerelere balkonlara döküldü.

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