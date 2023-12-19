Pendik'te drifte dev ceza

Kaynak: İHA
Pendik’te trafikte drift yapan sürücüye 22 bin 885 TL ceza kesildi

Pendik'te yola çıkıp, kimseyi umursamadan trafikte drift atan sürücü bir de o görüntüleri sosyal medyaa yayınlayınca polisi ensesinde buldu. İşte o polisler sürücüye tam 22 Bin 885 lira cezayı yapıtıştırıdı.

Aylar geçse de polislerler trafikte drift atan sürücüyü affetmedi. Pendik'te aylar önce trafikte dirift atan sürücü o anları sosyal medyada yayınladı.

E.Ş. adlı şahıs otomobiliyle cadde üzerinde drift yaptı. Şahıs aynı zamanda drift anlarını sosyal medya hesabında da paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri E.Ş.’yi yakaladı.

Sürücüye drift yapmasından dolayı 20 bin 342 lira ceza keserken, tescilli plaka takmaması nedeniyle de Bin 671 lira, trafiği tehlikeye düşürmekten 436 lira ve yönetmeliklere aykırı ışık takmaktan 436 lira olmak üzere toplam da 22 bin 885 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü hakkında adli işlem de başlatıldı.

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