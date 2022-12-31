31 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Önce ticari taksiye ardından bariyerlere çarptı

Önce ticari taksiye ardından bariyerlere çarptı

Pendik’te ehliyetsiz olduğu belirtilen sürücü, kontrolden çıkarak önce ticari taksiye sonra bariyerlere vurarak kaza yaptı. Kazada ehliyetsiz sürücü yaralandı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 05:03
Takip Et

Pendikte ehliyetsiz sürücü önce ticari taksiye ardından bariyerlere çarptı

Önce ticari taksiye ardından bariyerlere çarptı
+
Aa
-

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Pendik D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre D-100 karayolu üzerinde seyir halinde olan Telat Karadeniz yönetimindeki 78 AAU 240 plakalı Tofaş marka otomobil kontrolden çıkarak aynı yönde seyir halinde olan 41 T 3094 plakalı ticari taksiye ardından bariyerlere vurarak kaza yaptı. 

CAN KAYBI YAŞANMADI

Çarpmanın etkisiyle sürücü Telat Karadeniz hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. 

Kazada 1 kişi yaralanırken herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Kaza yapan sürücü Telat Karadeniz’in ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Sürücünün durumunun iyi olduğu belirtilirken polis kazayla ilgili çalışma başlattı. (İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
1
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Z kuşağı kararını verdi
2
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
3
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
4
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Bakanlık duyurdu. Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor
5
﻿Bakanlık duyurdu. Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor
﻿Bakanlık duyurdu. Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor
﻿EYT’de yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Hükümlüler de emekli olacak
6
﻿EYT’de yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Hükümlüler de emekli olacak
﻿EYT’de yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Hükümlüler de emekli olacak
﻿Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi
7
﻿Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi
﻿Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi
﻿Önce ticari taksiye ardından bariyerlere çarptı
﻿Önce ticari taksiye ardından bariyerlere çarptı
﻿Önce ticari taksiye ardından bariyerlere çarptı
﻿Akdeniz'de deprem
﻿Akdeniz'de deprem
﻿Akdeniz'de deprem
﻿ABD Başkanı Biden yeni yıl öncesi affetti
﻿ABD Başkanı Biden yeni yıl öncesi affetti
﻿ABD Başkanı Biden yeni yıl öncesi affetti
﻿Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı yapacak
﻿Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı yapacak
﻿Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı yapacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.