Pendik’te ev sahipleri ile kiracıların kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Pendik’te ev sahipleri ile kiracıların kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Pendik'te ev sahibi 2 kişi ile kiracıları arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

Pendik'te ev sahibi 2 kişi ile kiracıları arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi Kafiye Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kira konusunda anlaşamayan ev sahibi 2 kişi ve kiracıları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ev sahibi 2 kişinin bıçakla saldırdığı kiracı 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Saldırganlar, polis ekipleri tarafından yakalanarak ifadeleri alınmak üzere üzere emniyete götürüldü.

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