Pendik'te kız arkadaşıyla kavga eden şüpheli evi ateşe verdi

Saat 18.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi, Nutuk Sokak'ta gerçekleşen olayda, tartışma esnasında şüpheli, evini ateşe vererek hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin gayretli çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, üst katlarda mahsur kalan komşular kurtarıldı.

Olayın ardından kadın şüpheli gözaltına alındı, ancak erkek şüpheli henüz yakalanamadı ve polis tarafından aranma çalışmaları devam ediyor.

Site sakini Yakup Demir, olayla ilgili yaptığı açıklamada, kadın ve erkek arasında daha önceden de sorunlar olduğunu ve bu durumu site yönetimine bildirdiklerini belirtti. Engelli bir çocukları olması nedeniyle aileyi evde tutmaya çalıştıklarını ancak böyle bir olayın yaşanacağını tahmin etmediklerini ifade etti.

Site yöneticisi Turgay Şentürk ise kadının ağlayarak oradan ayrıldığını ve daha sonra polis tarafından getirildiğini aktardı. Polis, olayla ilgili incelemelerini başlatmış durumda.