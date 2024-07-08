Pendik'te motosikletli kurye minibüse çarptı. 1 yaralı

Kaynak: İHA
Pendik'te motosikletli kurye minibüse çarptı. 1 yaralı

Pendik'te meydana gelen bir kazada, motosikletli bir kurye, seyir halindeyken Pendik-Kurtköy hattında çalışan bir minibüsün aniden durması sonucu arkadan çarptı.

Dün gece İstanbul Pendik'te, Kurtköy Mahallesi'ndeki Safa Caddesi üzerinde, saat 22.00 civarında bir trafik kazası meydana geldi.

İddialara göre, ismi ve plakası belirlenemeyen bir motosikletli kurye, seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen Pendik-Kurtköy minibüsünün aniden durması sonucu araca arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosikletliyi hastaneye kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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