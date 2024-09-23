Pendik’te silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Pendik’te silahlı kavga: 1 yaralı

Pendik’te 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunların hedefi olan 1 kişi bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

aw293322-01.jpg

Sağlık ekipleri yaralı B.Ç. isimli şahsı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Ümit Kara isimli bir vatandaş, “İki kişi karşıdan gelen iki kişiyle kavga ettiler. Diğeri silahını çıkarttı, ateş etmeye başladı. 3- 4 el ateş etti. Kavgadan sonra kaçtılar, gittiler. Bir yaralı var, bacağına ateş etti. Sonra kaçtılar, polis ve ambulans geldi” dedi.

aw293322-02.jpg

Son Haberler
Brezilya borsalarında serbest düşüşü sürüyor
Brezilya borsalarında serbest düşüşü sürüyor
ABD borsaları haftaya karışık başladı
ABD borsaları haftaya karışık başladı
Almanya'da Nuri Şahin hedef tahtasında
Almanya'da Nuri Şahin hedef tahtasında
Konya'da Kick boksçudan öldüren yumruk! Kafa travması ve beyin kanaması geçirmiş
Kick boksçudan öldüren yumruk!
Milli basketbolcu Asım Pars evinde ölü bulundu
Milli basketbolcu Asım Pars evinde ölü bulundu