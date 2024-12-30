Pendik'te sürücü fren ile gazın yerini karıştırdı: Ortalık savaş alanına döndü

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Pendik'te dönüş yapacağı sırada fren ile gazın yerini karıştıran sürücü markete daldı. Kazada, tavan çöktü, reyonlar devrildi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Pendik ilçesi Bahçelievler Mahallesi, Özkan Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre; 34 RT 8597 plakalı otomobilin sürücüsü Naciye Ayşen G., sokakta dönüş yapacağı sırada fren yerine gaza bastı.

Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille sokakta bulunan markete girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, marketin tavanı çöktü.

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Çarpmanın etkisiyle devrilen reyonların olduğu bölümde kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen polis ekipleri market çevresine şerit çekerek önlem aldı. Kaza nedeniyle iş yerinde ve otomobilde hasar meydana geldi.

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Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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