Penis şeklindeki taşın ne için kullanıldığı üstündeki izlerden keşfedildi

İspanya’da Orta Çağ’dan kalma penis şeklinde bir bileme taşı bulundu.

Penis şeklindeki taşın ne için kullanıldığı üstündeki izlerden keşfedildi

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Arkeologlar, 500 yıldan daha uzun bir süre önce İspanya'nın kuzeybatısında patlak veren kanlı sınıf çatışmaları sırasında kılıçları keskinleştirmek için kullanılmış olabilecek 15 cm uzunluğunda penis şeklinde bileme taşı keşfettiler.

BİLEME TAŞI OLARAK KULLANILDI
Araştırmacılar bölgede çalıştıkları üç yıl boyunca çanak çömlek ve diğer ilgi çekici eserleri ortaya çıkardılar, ancak keşfedilen nesne başlı başına bir sınıfta yer alıyor. Penis şeklindeki taşın üzerinde birçok bıçağın aşınmış olduğu görüldüğü, bunun da öncelikle bileme taşı olarak kullanıldığını gösterdiği kaydedildi.

SEMBOLİK İLİŞKİYİ SOMUTLAŞTIRIYOR
Arkeolog Darío Peña-Pascual, nesnenin şiddetli bir sınıf ayaklanmasının enkazında bulunmasına dikkat çekerek, "Bu ilginç bir nesne çünkü alışılmadık ve Orta Çağ'da var olduğunu bildiğimiz ve bugün de kültürümüzde mevcut olan şiddet, silah ve erkeklik arasındaki sembolik ilişkiyi somutlaştırıyor" dedi.

SAYGU VE KORUMA SEMBOLÜ
Bileme taşları ya da biley taşları, Ortaçağ Avrupa'sında gündelik eşyalar arasındaydı ve pek çok arkeolojik alanda bulundu. Ancak bu taşın kasıtlı olarak fallik bir şekilde yontulması, onu yaratan ve kullanan kişi için hem işlevsel hem de sembolik bir rol oynadığına işaret ediyor. Ortaçağ döneminde fallik temsiller yaygındı ve bu taş da bir saygı ve koruma sembolü olarak görülmüş olabilir.

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