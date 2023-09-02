Pentagon ilk UFO görüntülerini yayınladı. İkinci görüntü biraz şüpheli görünüyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), hükümetin "tanımlanamayan anormal fenomen" (UAP) olarak adlandırdığı "tanımlanamayan uçan cisim"ler (UFO) hakkında resmi olarak gizliliği kaldırılmış bilgilerin sunulacağı yeni web sitesi açmıştı

Web sitesinde gizliliği kaldırılıp kamuoyuna açıklanmak üzere onaylanan UAP vakalarının, videolar ve fotoğraflar da dahil olmak üzere bilgi sağlayacağı açıklanmıştı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) de halk arasında "UFO" olarak bilinen tanımlanamayan hava olaylarını incelemek için özel komisyon kurmuştu.

Pentagon'un Ocak 2023'te yayımladığı 2022 UAP Raporu'nda çeşitli kurumların ve ABD ordusu birimlerinin rapora sağladığı katkılar sonucu toplam 510 UFO vakasının sınıflandırıldığı belirtilmişti.

WEB SİTESİNDE VİDEOLAR PAYLAŞILMAYA BAŞLANDI.

Pentagon’un dün açtığı web sitesine ilk videolar yüklendi. Paylaşılan bir videoda havada hızlı bir şekilde hareket eden bir cisim görüldü. Bir başka görüntüde ise havadan yere çok hızlı bir şekilde iniş yapan bir cisim yer aldı. Öte yandan düşen cismin görüntüsünün ‘biraz şüphe uyandırıcı’ olduğu belirtiliyor.