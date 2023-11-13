Pep Guardiola City'nin kapılarını açık bıraktı

Premier Lig'in 12. haftasında Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Mücadele 4-4 sona ererken, City'nin eski oyuncusu Palmer eski takımına gol attı.

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola ise Riyad Mahrez ve diğer oyuncuların ayrılığı hakkında konuştu.

İspanyol çalıştırıcının açıklamaları şu şekilde;

-Cole geldi ve bazı işlemleri kabul etti ve bir iki yıl sonra 'Hayır, burada oynamak istemiyorum, oynamayacağım' dedi. Ama ben 'Riyad Mahrez ayrılıyor' dedim. Burada bir şansın olacak' dedim ve o da 'Hayır, burada oynamayacağım, ayrılmak istiyorum' dedi. Ben de 'Tamam, git' dedim.

-İstediğini aldı. Bu onun için iyi bir şey. O genç bir oyuncu, çok büyük bir yetenek yoksa burada olamazdı. İyi bir çocuk ve gerçekten iyi işler çıkarıyor.

-Asla, asla. Ben kulübe fikrimi söylerim ve onlar transferin hem takıma hem de oyuncuya uygun olup olmadığına karar verirler. Büyük kulüpler, umursamazlar, üç tarafın da yararına kararlar verirler; oyuncular, hem kulüpler hem de bazen menajerlerin hayrına olanı seçerler.

Yani gerçekten sorun değil. Chelsea'ye, United'a ya da Liverpool'a gitmek istiyorlar, sorun ne? Orada olmaktan mutlular, kulüp transferden memnun... Diğer kulüp ise meblağdan memnun. Harcadıkları paranın miktarı iyiyse bunda hiçbir sorun görmüyorum.

NE OLMUŞTU?

Guardiola daha önce Riyad Mahrez, Gabriel Jesus, Sane gibi yıldızların takımdan gitmesine izin vermişti.