Pera Müzesi’ne “Yılın Kurumsal Yayınevi” Ödülü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Pera Müzesi’ne “Yılın Kurumsal Yayınevi” Ödülü

Pera Müzesi, Ekonomi Gazetesi Kitap Dergisi’nin edebiyatı ve yayıncılığı desteklemek amacıyla verdiği “2023 Yılın En İyileri” ödüllerinde, “Yılın Kurumsal Yayınevi” ödülüne değer görüldü.

Süreli sergi ve koleksiyon katalogları, sempozyum dizisi ve küçük kitaplar dizisi sanatseverler tarafından ilgiyle takip edilen Pera Müzesi’ne ödülü, düzenlenen törende takdim edildi.

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Ekonomi Gazetesi Kitap Dergisi’nin edebiyatı ve yayıncılığı desteklemek amacıyla bu yıl 31. kez verdiği 2023 Yılın En İyileri ödülleri, Sofitel İstanbul Taksim’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Kitap Dergisi Yayın Yönetmeni Faruk Şüyün öncülüğünde düzenlenen ve 2023 yılında yayımlanan kitaplar için 14 kategoride 15 ödülün verildiği törende Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Yılın Kurumsal Yayınevi ödülüne değer görüldü.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp Birol, törende ödülü Sergiler ve Yayınlar Koordinatörü Zeynep Ögel ve Süreli Sergiler Yöneticisi Begüm Akkoyunlu Ersöz ile birlikte aldı.

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“ÖRNEK VE KALICI ESERLERE İMZA ATAN ÖNCÜ YAYINEVİ”

Doğan Hızlan, Faruk Şüyün, Metin Celâl, Sevengül Sönmez ve Sırma Köksal’dan oluşan Seçici Kurul, Pera Müzesi’nin layık görüldüğü ödülün gerekçesinde şu ifadeleri kullandı: “2023 Yılın Kurumsal Yayınevi ödülü, sanat yayıncılığı alanında gerek özenli araştırmalarla oluşturulan içerikleri ile nitelikli, gerek niteliğin gerektirdiği tasarım, baskı ve kâğıt gibi niceliksel unsurlarda özeni ile yıllardır öncü bir yayınevi olarak çalışan ve örnek ve kalıcı eserler yayınlaması nedeniyle Pera Müzesi'ne verildi.”

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