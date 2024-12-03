Perakende devi 69 mağazasını kapatıyor. 500 çalışan işsiz kalacak

Artı 49'un haberine göre, ABD merkezli perakende zinciri GameStop, Almanya’daki tüm şubelerini kapatma kararı aldığını açıkladı. Bu adım, toplamda 69 mağaza ve yaklaşık 500 çalışanın işine son verilmesi anlamına geliyor.

GameStop’un Almanya’daki faaliyetleri, 31 Ocak 2025 itibarıyla sona erecek. Mağaza çalışanları bu karardan önce bilgilendirildi ve şubeler artık yeni sipariş kabul etmiyor. Ayrıca, kupon satışları da durdurulmuş durumda.

GEÇEN YIL 100 MAĞAZASINI KAPATTI

Son yıllarda büyük bir düşüş yaşayan mağaza sayısı, 2023 yılında 100’den fazla şubenin kapanmasıyla daha da küçüldü. GameStop, Almanya’daki orijinal mağaza sayısını 200’den 70’in altına indirmişti. Bu kapanmalar, şirketin son yıllarda karşılaştığı ekonomik zorlukları yansıtıyor. Ancak dünya genelindeki mağaza sayısı hâlâ 4 binin üzerinde.

GameStop Almanya, yıllık 140 milyon Euro ciro ve 2,8 milyon Euro kâr elde ettiğini duyurdu. Şirketin önceki yıllarda zarar açıklamış olması, bu kazançla birlikte bir dönüşüm yaşandığını gösteriyor. Ancak bu olumlu finansal veriler, Almanya’daki mağaza kapanmalarının önüne geçemedi.

Almanya’daki perakende sektörü, dijital dönüşüm ve artan rekabetle zorluklar yaşıyor. GameStop’un bu kararının, pazarın değişen dinamiklerine ve tüketici alışkanlıklarına bir yanıt olduğu söylenebilir. Dijital oyun satışlarının yükselmesiyle fiziksel mağazaların azalması, sektördeki bir diğer önemli eğilim.