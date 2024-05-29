Perakende Günleri 2024 sektör dernekleri ile başladı

Soysal tarafından 29-30 Mayıs tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Perakende Günleri 2024”, oturumunda, Perakendeciler, AVM’ler, tedarikçiler ile sektöre en yeni çözümlerini sunan teknoloji, e-ticaret ve lojistik firmalarını birleştiren Türkiye’deki en büyük iş dünyası organizasyonu, sektör derneklerinin ortak basın toplantısı ile başladı.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel “Bu durum perakendeci üzerinde çok büyük bir maliyet ve satış baskısı yaratıyor. Maliyetlerin artmasındaki en önemli sebep hammadde fiyatlarındaki ara mal ve bitmiş ürün fiyatındaki artış. Özellikle gümrük vergilerin bu kadar arttığı bir ortamda maliyetlerimizi maalesef normal bir çizgide tutabilmek de mümkün olmuyor” dedi.

Öncel “Ciro artışlarının önemli bir kısmı indirimli satışlardan kaynaklanıyor. Satışların önemli bir kısmının indirim odaklı olması da perakende sektörüne kan kaybettiriyor” dedi. Öncel, önümüzdeki dönem yaşanabilecek sıkıntıların sinyallerini Ocak ayından almaya başladıklarını da ekleyerek “Gelen turist sayılarındaki artışlar ne yazık ki harcamaya yansımıyor. BKM verilerine göre kredi kartıyla yapılan harcamalarda yü>incizde 10 olan toplam harcama içindeki yabancının payı 2024’ün ilk 3 ayında yüzde 3,5’a düşmüş durumda. Yabancı artık bizi tercih etmiyor” dedi.

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Nuri Şapkacı “Bu düşüşün temel sebebi ise satın alma gücünün düşmesidir. Önümüzdeki dönemde müşteri satın alma davranışlarına şekil verecek iki etken var. Bunlardan ilki baz etkisiyle enflasyonun düşüş eğilimine geçmesi; ikincisi ise turizm sezonunun açılmasının alışverişe olumlu etkisi olacaktır. AVM’ler olarak biz, her zaman bardağın dolu tarafından bakıyor, aynı gemide yol aldığımız perakendeci iş ortaklarımızla anlayış içinde hep daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. AVM’lerdeki doluluk oranları, bu çalışmaların perakendeciler nezdinde de sonuç verdiğinin en önemli göstergesi” ifadelerini kullandı.

Zincir Mağazalar Derneği (ZMD) Başkanı Serhan Tınastepe, “Ülke çapındaki önlemler de bu yavaşlamayı gerektiriyor. Tüketicimizin öncelikli olarak temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra bizim kategorilerimize yani gıda dışı harcamalara yönelmesini bekliyoruz” dedi.

Tımastepe “Perakendecilerin ana sıkıntısı artan işletme maliyetleri. Buna karşın hepimiz verimlilik üzerine yoğunlaşmış durumdayız. Eskisi gibi hızlı mağaza açılmıyor, bunun yerine mevcut mağazalarımızı ve e-ticaret kanallarımızı daha verimli hale getirme yollarını araştırıyoruz. En önemli yatırımımızı teknolojiye yapıyoruz. Perakendenin tüm kategorilerinde bu ortak bir durum.” Değerlendirmesnde buulundu.

Tescilli Markalar Derneği (TMD) Başkanı Selçuk Güzenge ise konuşmasında sahte ürünlerin AVM’lerden çıktığına emin olduklarına, ancak e-ticaretin büyümesi ile birlikte sahte ve taklit ürünlerin kamuoyunu aldatıcı bir şekilde büyüdüğüne dikkat çekerek “Dernek olarak e-ticaret sitelerinde sahte ve taklit ürünleri tespit edecek bir yapay zeka programı hazırladık. En kısa zamanda kullanmaya başlayacağız” dedi.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkan Yardımcısı Ünal Dölek 2019 yılından beri tüm dünyada yaşanan enflasyon artışı, sağlık sorunları ve satın alma zorluğu ile birlikte 45 yaş üstünün sosyal alandan çekildiğini söyleyerek, “Buna rağmen kafelerde bir hareketlilik görüyoruz. 16-35 yaş grubunda günlük harcama kapasitesi 250 TL gözüküyor” dedi. Turizm sektörünün gelişiyle ciro artışı beklediklerinin de altını çizen Dölek “İlk ay gelen turist sayısında bir artış olsa da, restoran harcamalarının düşük kaldığını görüyoruz. Artık eskisi gibi rekabetçi değiliz. Geçtiğimiz senelerde özellikle Ortadoğu’dan gelen turistler restoranlarda rahatlıkla alışveriş yapabiliyordu. Bugün yemek fiyatlarımız İsviçre ayarında olunca, ucuz destinasyon olarak yine bizi tercih edecekler mi diye bir endişe taşıyoruz” dedi.

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Üyesi Kutay Kartallıoğlu “Enflasyonla mücadelede modern perakendenin payı önemlidir. İşimizin yüzde 80’inin tarım ve hayvancılık oluşturuyor. Havzalar bazında, tarım ve hayvancılık planlaması ve ölçek ekonomisinden yararlanmak için kooperatifçilik desteklenmeli, küçük üreticilerin ölçek ekonomisinin faydalarından yararlanması sağlanmalıdır. Ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınması, enerji yatırımı, atık (gıda, ambalaj) yönetimi, insan kaynağının güçlendirilmesi sektörümüzün odak alanlarıdır. Bu konuların hayata geçirilmesinde devletimizin önemli adımlar attığını biliyoruz. Sektör olarak bu çalışmaların her zaman destekçisi olacağımızı da vurgulamak isterim” ifadelerini kullandı.