Pereira'dan Lemina sözleri

Galatasaray ile adı devre arası transfer döneminde adı geçen Mario Lemina için Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira açıklama yaptı.

Pereira, "Kalmak mı istiyor yoksa gitmek mi istiyor, bunu gerçekten anlamam gerekiyor. Bu tür durumlarla birçok kez karşılaştım. Onun ve bizim bir karar vermemiz gerekiyor. Ne yapacağını anlamak için beklemeliyiz." dedi.

TERİM'IN EKİBİ İSTİYOR

Wolverhampton'da geleceği belirsiz olan Lemina için Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Suudi Arabistan takımı Al-Shabab'ın adı geçiyor. Futbolcu için 6 milyon sterlinlik bir teklif gelirse gönderilmesine sıcak bakılacak. Sezon sonu kontratı bitecek olan Lemine bu sezon Wolverhampton formasıyla 19 maçta süre alırken bir gol ve üç asist yaptı.