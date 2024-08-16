Peribacaları reklam filmi için tahrip edildi iddiası

Kaynak: DHA
Peribacaları reklam filmi için tahrip edildi iddiası

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde bulunan ve doğal güzellikleriyle tanınan peribacaları, bir tekstil şirketinin reklam çekimleri sırasında zarar gördüğü öne sürüldü.

Yarıkkaya bölgesindeki bu eşsiz yapıların, reklam filmi çekimi için kullanılan kimyasal yapıştırıcılar ve elyaflarla kaplandığı iddia edildi. Fotoğrafçıların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden jandarma ve ilgili kurum ekipleri, peribacalarına verilen zararın boyutunu değerlendirmek üzere incelemelerde bulundu.

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Nevşehir Alan Başkanlığı, doğal dokuya müdahale edilmesi sebebiyle soruşturma başlatırken, fotoğraf sanatçısı Süleyman İkman, yaşananları kınayarak, bölgenin doğal mirasına verilen zararın kabul edilemez olduğunu ifade etti. İlgili tekstil firmasının eylemleri, bölgenin tarihi ve doğal dokusuna verilen zarar açısından kamuoyunda büyük tepki topladı.

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