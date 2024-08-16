Peribacaları reklam filmi için tahrip edildi iddiası

Yarıkkaya bölgesindeki bu eşsiz yapıların, reklam filmi çekimi için kullanılan kimyasal yapıştırıcılar ve elyaflarla kaplandığı iddia edildi. Fotoğrafçıların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden jandarma ve ilgili kurum ekipleri, peribacalarına verilen zararın boyutunu değerlendirmek üzere incelemelerde bulundu.

Nevşehir Alan Başkanlığı, doğal dokuya müdahale edilmesi sebebiyle soruşturma başlatırken, fotoğraf sanatçısı Süleyman İkman, yaşananları kınayarak, bölgenin doğal mirasına verilen zararın kabul edilemez olduğunu ifade etti. İlgili tekstil firmasının eylemleri, bölgenin tarihi ve doğal dokusuna verilen zarar açısından kamuoyunda büyük tepki topladı.