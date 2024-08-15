Peribacalarına kimyasal pamuk yapıştıran reklam çekimi tepki çekti

Çavuşin kasabası Güllüdere mevkisinde bulunan ve "Manastırlar Vadisi" olarak bilinen Yarıkkaya'da başlayan çekimler sırasında, sadece fotoğraf çekim izni alınmış olmasına rağmen, pamukların kimyasallarla peribacalarına yapıştırıldığı görüldü. Durumu fark eden bölge halkı, yetkililere ihbarda bulundu. Gelen jandarma ve Alan Başkanlığı ekipleri çekimlere müdahale etti.

Vatandaşlar, doğa harikası Kapadokya'ya yapılan bu müdahaleyi protesto etmek için toplandı. Fotoğrafçı Ümit Yıldırım, "Kapadokya’ya resmen pamuk tıkadılar. Büyük firmadan geldiklerini söyleyip kimyasalı duvarlara sürüp pamukları döşemişler. Resmen pamuk döşemişler, böyle bir şey olabilir mi?" diye konuştu. Süleyman İkman ise, "Bölgedeki mağarada ünlü tekstil firmasının peribacasına yaptığı tahribi görmekteyiz. Kimyasal maddelerle yapıştırılan elyaf ve pamukların peribacalarına zarar verdiğini tespit ettik" dedi.